Acesita: Unibanco recomenda manutenção de ações O Unibanco recomenda que os investidores mantenham as ações da Acesita. Os papéis preferenciais (PN, sem direito a voto) da companhia subiram 5,04% na terça-feira depois do anúncio da parceria entre a Usinor (controladora da Acesita e da CST) e a Nippon Steel (controladora da Usiminas) para uma cooperação no setor de aço. A analista Katia Brollo lembra que as ações da Acesita também já bateram a valorização do Ibovespa neste ano. Para ela, apesar da expectativa de ganhos de sinergia com a aliança anunciada entre as duas companhias, as incertezas sobre o aumento do PIB mundial, principalmente do PIB norte-americano e do japonês, levou o Unibanco a continuar com a recomendação de manutenção das ações.