Acesso a bancos será difícil enquanto houver pobreza Enquanto houver pobreza, a falta de acesso de parte da população ao sistema bancário é um problema que não terá uma solução completa. A avaliação é da coordenadora do Comitê Latino-americano de Assuntos Financeiros (CLAAF), Liliana Rojas-Suárez, que participa nesta segunda-feira da 40ª Assembléia Anual da Federação Latino-Americana de Bancos (Felaban), no Rio. "Todo mundo sabe que os países pobres tem menos bancarização e é ingênuo achar que vai ser diferente", afirmou. De acordo com ela, os obstáculos para o acesso aos serviços bancários são tanto de oferta quanto de demanda. "Os pobres demandam menos produtos bancários", disse. Em apresentação no evento, ela listou uma série de dificuldades à bancarização, incluindo grande dívida pública em poder dos bancos (principalmente no México e no Brasil), fatores institucionais e até culturais. "Um menino de 10 anos nos Estados Unidos entende perfeitamente o conceito de taxa de juros, de escolhas intertemporais, de que tem que se consumir menos agora para ter mais depois, porque isso tudo faz parte da cultura dele", disse, comparando que o mesmo não acontece com um menino de 10 anos da América Latina. O presidente da Febraban, Marcio Cypriano, que abriu a 40ª Assembléia Anual da Felaban, ressaltou que o desenvolvimento econômico sustentável "é a única receita para redução da pobreza de forma crescente e consistente". Segundo ele, a inclusão bancária é parte importante desse processo, como "prática da responsabilidade social dos bancos, com acesso da população de baixa renda a produtos bancários". Cypriano avalia que a América Latina tem "avançado com rapidez" na inclusão bancária. Liliana apontou também fatores que dificultam a bancarização por aumentar riscos e custos, como os relacionados à Justiça em causas de execução de garantias, os tetos para taxas de juros vigentes em países como o Chile e os impostos sobre transações financeiras, como a CPMF do Brasil. Na abertura do evento, o presidente da Felaban, Juan Antonio Niño, também defendeu o fim de todos os impostos sobre movimentação financeira, como a CPMF no Brasil, adotados nos países da região. Lembrando que esses impostos aumentam o custo da transação financeira, Niño disse que tributos desse tipo diminuem a possibilidade de aumentar a bancarização. Governo acena com possibilidades Já o secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall, acenou com uma possibilidade de reduzir a carga tributária e melhorar a qualidade dos impostos, inclusive quanto à CPMF que, reconheceu, onera as transações financeiras. Citou também como distorções no sistema tributário, sem detalhar, a estrutura do ICMS e a tributação sobre investimento privado. "Temos uma carga tributária excessiva. Trinta e sete por cento do PIB é alto até para países desenvolvidos. Temos que olhar e refletir", afirmou Kawall na Assembléia da Felaban. Contudo, o secretário foi vago e não falou em decisões nem em prazos, mas defendeu a diminuição de gastos públicos, afirmando que "qualquer redução da carga tributária tem que ser custeada com a redução do gasto do governo".