Acesso fácil ao empréstimo é perigoso Facilidade de acesso, ausência do constrangimento de se expor na hora de pedir um empréstimo e taxa de juros menos salgada podem ser atrativos perigosos. "O problema é que o brasileiro tende a incorporar o empréstimo como se fosse salário", observa o vice-presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças (Anefac), Miguel de Oliveira. Assim, lembra Oliveira, quando se tratar de uma pessoa sem muito controle do orçamento doméstico, pode-se ter dificuldade para pagar o empréstimo. "O consumidor deve usar o crédito somente numa emergência", recomenda. É possível pedir o estorno do valor creditado na conta sem autorização, como ocorre com quem não deseja aceitar um cartão de crédito. O Procon alerta para a importância de ter acesso ao contrato antes de optar pelo empréstimo. "É necessário tomar consciência do que rege o contrato, das condições e obrigações ", afirma o técnico de Assuntos Financeiros do Procon, Marcelo Ponce. Em todo contrato de adesão, deve-se ter conhecimento prévio. Entre os dados a serem observados estão a taxa de juros mensal e anual, o valor da negociação e o dia para débito das prestações.