Achou o iPhone X caro? Veja o que é possível comprar no Brasil com quase R$ 8 mil

Na última terça-feira, 31, a Apple anunciou seus novos modelos de celular e os respectivos valores. Entre os lançamentos está o iPhone X, que chamou atenção pelo preço que terá no Brasil. Os valores variam de R$ 6.999 a R$ 7.799, dependendo da capacidade de armazenamento. Os aparelhos ganharam status de produtos de luxo no País. O modelo ainda não tem data para chegar por aqui.

De acordo com o ranking do site Quartz, com esse valor, o Brasil ultrapassa a Hungria e se torna o País com o iPhone X mais caro do mundo. Se você achou o valor muito alto para um aparelho celular, confira outras opções de investimento que podem ser feitos com a quantia:

1. Passagem para Miami + iPhone X nos EUA

É possível encontrar por R$ 3.635, passagens de ida e volta (com taxas inclusas) para Miami durante o mês de janeiro. Na viagem, você pode aproveitar e comprar seu iPhone X em solo americano por R$ 3.260.

2. Assinatura Premium da Netflix

A assinatura do plano Premium da Netflix custa atualmente R$ 37,90. Com o valor do iPhone X é possível contratar o plano por 17 anos.

3. TV de 4K

Com o mesmo valor também podem ser adquiridas três exemplares de aparelhos de televisão super modernos, as TVs de LED 4K de 40’’. Cada uma custa R$ 2.149.

4. Carro novo

Você trocaria um iPhone X por um carro? Se a resposta for sim, saiba que, em 30 anos, o valor gasto para comprar um iPhone X renderia R$ 64.735,95 deixando o dinheiro em uma aplicação conservadora, um título Selic de Tesouro Direito. Esse dinheiro hoje seria o suficiente para comprar um automóvel Polo Comfortline 1.0 turbo automático, que hoje tem preço de tabela de R$ 65.190. Se a opção for por um carro usado, no mesmo período dá pra comprar um Jeep Renegade 1.8 Sport 2016, que hoje custa R$ 64.215, ou um Corolla GLi 1.8 manual, modelo 2016, vendido a R$ 64.500 pela tabela Price.

5. Um ano e meio de cesta básica

Em São Paulo, os 13 produtos da cesta básica custam R$ 426,22, ou seja, na capital, um iPhone X equivale a compra de 18 cestas.