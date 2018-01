Acidentes não prejudicam papéis da Petrobrás Os sucessivos acidentes ambientais envolvendo a Petrobrás contribuem para arranhar a imagem da empresa entre os investidores. Porém, não é o suficiente para justificar o rebaixamento das recomendações de analistas para as ações da empresa. Segundo eles, os problemas só se refletem em mudanças nas análises quando há efeitos financeiros negativos. Nesse aspecto, de todos os acidentes ocorridos neste ano e em 2000, apenas um é considerado relevante: o afundamento da plataforma P-36, no Rio de Janeiro. Mas, ainda assim, o impacto é considerado pouco expressivo. Tanto que, à época do acidente, muitos analistas revisaram para baixo os preços-alvo das ações, mas não modificaram suas recomendações. A maioria absoluta indica compra dos papéis. A Petrobrás registrou quatro acidentes ambientais relevantes desde 2000. Além da P-36, houve vazamentos de óleo na plataforma marítima P-7 e outros dois no Rio Iguaçu (PR) e na Baía de Guanabara (RJ). "Os impactos objetivos do incidente com a P-7 são imateriais, ou seja, não revisaremos nossos números por conta do ocorrido", disse Cleomar Parisi, do Unibanco Research. O analista lembrou que o acidente "provocou uma deterioração adicional na percepção dos investidores em relação ao risco das operações da Petrobrás, o que evidentemente tem algum impacto negativo na precificação de seus papéis". Programa de proteção ambiental acalma investidores A tensão dos investidores, no entanto, não deve crescer a ponto de provocar uma fuga dos papéis. "A empresa anunciou um programa trienal de proteção ambiental que necessitará de US$ 1 bilhão", ressaltou a analista Catarina Pedrosa, da BBV Corretora. Esse fato eliminaria um suposto desconforto, por exemplo, com relação à eficiência dos serviços de manutenção da companhia. Para os analistas, o mercado tem sempre uma reação exagerada no dia em que ocorrem os acidentes. "Ninguém faz conta instantaneamente", diz Parisi, do Unibanco. Isso significa que os investidores se assustam, num primeiro momento, mas depois se tranqüilizam e voltam a comprar os papéis. Eles também fazem coro quando o objetivo é defender a importância da questão ambiental na avaliação de uma empresa. Mas a idéia de se descontar o preço de uma ação levando em conta suposições a respeito de futuros acidentes não é bem aceita. O desconto acaba recaindo, mais uma vez, nos prejuízos financeiros que possam acontecer.