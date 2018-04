Acidentes no trabalho matam 2,2 milhões por ano, diz OIT Cerda de 2,2 milhões de pessoas morrem por ano vítimas de acidente ou doenças adquiridas nos locais de trabalho. Os cálculos são da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que marca nesta sexta-feira, 27, o dia internacional da segurança no trabalho. Segundo os dados da entidade, 270 milhões de pessoas ainda sofrem ferimentos e outros 160 milhões passam por problemas de saúde causados no trabalho cada ano. A OIT alerta que os custos para a economia global diante desses acidentes e doenças são significativos e chegam a 4% do PIB mundial em prejuízos. O valor seria 20 vezes maior que o dinheiro enviado pelos países ricos aos países em desenvolvimento para o combate à pobreza. Na avaliação da entidade, a aplicação das convenções sobre a proteção dos trabalhadores seria uma forma de lutar contra essas mortes e doenças. A OIT sugere ainda que países fortaleçam as inspeções às empresas e entidades para garantir que os níveis mínimos de proteção estejam sendo garantidos.