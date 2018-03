Acionista controlador do Hopi Hari vende 80% das ações

O Hopi Hari, em recuperação judicial, informa que o acionista controlador, Luciano Correa, vendeu 75% das ações da controladora indireta do parque, a HH Participações, para o empresário do setor imobiliário José Luiz Abdalla. Outros 5% foram vendidos para Marcel Andre Molon, diretor da companhia.

Segundo o fato relevante, enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação "é um passo importante no plano de capitalização e reposicionamento do Hopi Hari, o qual, somado à reestruturação dos passivos dentro do plano de recuperação judicial, que se encontra em andamento, resultará em uma companhia forte sob nova liderança, com novo balanço patrimonial e capacidade técnica e financeira que propiciará a implementação de seu plano de investimentos".

O novo projeto inclui um complexo hoteleiro com 1,2 mil apartamentos, área de lazer, centro de convenções, eventos e exposições.