Acionistas da bolsa de Londres aprovam fusão com a de Frankfurt

Acionistas da London Stock Exchange (LSE), controladora da Bolsa de Londres, aprovaram nesta segunda-feira, 4, a planejada fusão com a Deutsche Börse, que controla a Bolsa de Frankfurt, dando mais um passo para a conclusão do acordo.

A fusão proposta está sendo estruturada por meio de uma nova holding, com sede em Londres e que controlaria ambas as operadoras de bolsas. Em 1º de junho, a holding lançou uma oferta por ações da Deutsche Börse, com fim previsto para o próximo dia 12.

Para ser bem-sucedida, a oferta deverá envolver pelo menos 75% das ações da Deutsche Börse.

A Deutsche Börse não fará uma reunião sobre a transação. Entre os acionistas da LSE, 99,89% foram a favor da fusão.

No entanto, a recente decisão do Reino Unido de votar por sua saída da União Europeia, num processo conhecido como "Brexit", criou incertezas sobre se o acordo será de fato concluído nos termos atuais.

Em 24 de junho, um dia após o plebiscito britânico, as operadoras de bolsas divulgaram comunicado conjunto afirmando que se mantinham "integralmente" comprometidas com os termos da proposta. As informações são da Dow Jones Newswires.