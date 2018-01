Acionistas da Dow Chemical e Dupont aprovam fusão entre companhias

São Paulo - A Dow Chemical e a DuPont anunciaram que em suas respectivas reuniões com acionistas realizadas nesta quarta-feira, 20, os investidores de ambas as companhias aprovaram todas as propostas necessárias para completar a fusão entre elas. As empresas esperam que a operação seja concluída neste semestre, ainda sujeita às condições habituais, incluindo o recebimento de aprovações regulatórias.

A fusão entre as companhias norte-americanas foi anunciada no dia 11 de dezembro do ano passado. A operação cria a DowDuPont, um gigante grupo no setor de químicos com valor de US$ 130 bilhões. Após isso, as duas companhias devem desmembrar a DowDuPont em três empresas independentes: uma de agricultura, outra de materiais e uma terceira de produtos especiais.

"O apoio esmagador dos acionistas da Dow e DuPont para aprovar esta transação histórica é um testemunho claro sobre a proposição de valor que a DowDuPont representa", disse, em nota, Andrew N. Liveris, presidente e CEO da Dow. Ed Breen, presidente e executivo-chefe da DuPont, acrescentou: "Estamos agora concentrados nas próximas etapas para a conclusão da operação de fusão, incluindo o trabalho com reguladores nas jurisdições apropriadas".

Comunicado das empresas afirma que a separação subsequente em três companhias independentes de capital aberto deverá ser consumada logo que possível e não deve exceder um período de 18 a 24 meses após o encerramento fusão.