Acionistas da Inco formalizam venda da empresa para a Vale os acionistas da produtora de níquel Inco votaram nesta quarta-feira pela formalização da venda da empresa para a Companhia Vale do Rio Doce, tirando de mãos canadenses uma das mais tradicionais empresas do setor de mineração. A Vale, maior produtora de minério de ferro do mundo, já assumiu o controle da Inco, tendo em seu poder atualmente cerca de 87,8 por cento das ações da empresa. A Inco convocou a reunião nesta quarta-feira para que os acionistas que analisassem um procedimento legal que está sendo proposto visando o obtenção pela Vale de 100 por cento das ações da Inco.