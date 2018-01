Acionistas da Interbrew aprovam fusão com Ambev Os acionistas da cervejaria belga Interbrew aprovaram hoje por unanimidade a fusão da companhia com a brasileira AmBev. Em encontro realizado em um hotel no centro de Bruxelas, os acionistas também votaram a favor da alteração do nome da empresa para InBev. Foram ainda aprovadas todas as demais propostas relacionadas à fusão, incluindo a composição do novo conselho da empresa. O conselho será composto por 14 membros e terá quatro representantes de cada um dos lados e seis membros independentes.