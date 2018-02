Acionistas da Portugal Telecom adiam assembleia e atrasam planos da Oi

A assembleia geral de acionistas da holding PT SGPS marcada para votar a venda dos ativos portugueses da Portugal Telecom foi suspensa ontem e remarcada para o próximo dia 22. A decisão foi tomada porque a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pediu mais informações para avaliar os riscos dessa operação e também para que os acionistas tenham mais tempo para avaliar o negócio, segundo fontes ouvidas pelo ‘Estado’.

A Oi tem pressa na aprovação do negócio de 7,4 bilhões com a francesa Altice. Os recursos são essenciais para participar do processo de consolidação do setor no Brasil e reduzir o seu elevado endividamento, de R$ 48 bilhões. Enquanto a venda não é aprovada, os papéis da Oi acumulam perdas e o valor de mercado da companhia se deteriora. Ontem, as ações preferenciais despencaram 13,64%. No mês, a queda é de quase 35%.

Os acionistas da PT SGPS, dona de 25,6% da Oi, precisam dar o aval para a venda da operadora portuguesa.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os dez dias de suspensão da assembleia foram propostos pelos principais acionistas da holding, após pedido de dados complementares do órgão regulador do mercado de capitais português. A proposta foi feita pelo Novo Banco, Telemar Norte Leste (Oi), Nivalis Holding, Controlinveste International Finance, Visabeira Pro e Grupo Visabeira. Havia ainda outra proposta de adiamento da assembleia por 21 dias.

A suspensão até o dia 22 foi aprovada por 90,03% dos acionistas que participaram da assembleia. A empresa informou que estiveram presentes acionistas que somam 50,3% do capital social da companhia com direito de voto. O presidente da mesa da assembleia geral, António Menezes Cordeiro, não autorizou o voto da Telemar Norte Leste (Oi).

Ontem, a holding informou que vai divulgar nesta semana informação complementar para suporte aos acionistas na assembleia, conforme pedido pela CMVM. No fim de semana, a empresa já entregou ao órgão regulador um projeto de comunicado ao mercado, com os dados adicionais.

A CMVM suspendeu na sexta-feira as negociações das ações da PT SGPS na Bolsa de Lisboa, que voltam a ser negociadas hoje. Após a decisão de mudança na data da assembleia, a Oi disse, em nota, que apoiou a suspensão diante do pedido de informações adicionais da CMVM, embora entenda que foram colocados à disposição dos acionistas “elementos informativos necessários e adequados para a deliberação”. A empresa defendeu que a venda é o melhor para todos acionistas diretos e indiretos, inclusive a PT SGPS. “Após o evento Rioforte criou-se um cenário negativo para as duas companhias, e a venda da PT Portugal ataca a alavancagem de ambas as empresas, aumentando suas flexibilidades financeiras, capacidade de investimento, e habilita a Oi a participar no esperado processo de consolidação no Brasil.”

Os termos da fusão entre Oi e PT tiveram que ser revistos após a revelação de que a operadora portuguesa, em meio ao processo, tomou um calote de 897 milhões da Rioforte, holding do Grupo Espírito Santo. Após esse episódio, a Oi entrou em negociações com a francesa Altice, no fim do ano passado, para a venda da subsidiária PT Portugal. “A Oi foi uma vítima da Rioforte”, disse uma fonte ligada à operadora.

Após a assembleia de ontem, um porta-voz da Altice disse que respeita a decisão. “A venda da PT para a Altice é a melhor solução para a PT, trabalhadores, acionistas e para o país”, disse ao Estado.

Questionamento. O Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Portugal Telecom (STPT) voltou ontem a criticar a fusão entre a tele brasileira e a PT “por existirem indícios de incumprimento da Oi suficientes para avançar com a quebra dos contratos”. O sindicato, que defendeu a suspensão por 21 dias, questiona a fusão entre PT e Oi e afirmou que os acionistas devem conhecer os pareceres jurídicos a favor e contra a fusão.

Na semana passada, o presidente da mesa da assembleia geral de acionistas da holding PT SGPS, António Menezes Cordeiro, também defendeu o fim da fusão, sob a alegação de descumprimento do contrato por parte da operadora brasileira.

Rafael Mora, executivo da empresa de mídia Ongoing, que é acionista da PT SGPS, afirmou que a revisão da fusão está fora de cogitação. Segundo o executivo, depois de votada a venda dos ativos da PT para Altice, os acionistas deverão se reunir para discutir se a PT SGPS poderá se tornar acionista minoritário na Altice. A francesa tem interesse de ter um acionista minoritário de capital português com até 20% de fatia.