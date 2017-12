Acionistas da Syngenta aceitam oferta de US$ 43 bi da Chemchina

PEQUIM - A China National Chemical Corp. (ChemChina) informou que os acionistas da gigante suíça do agronegócio Syngenta AG aceitaram a oferta de aquisição no valor de US$ 43 bilhões. A decisão abre caminho para a finalização do maior negócio já feito por uma companhia chinesa na história.

Em comunicado à imprensa distribuído nesta sexta-feira, 5, a ChemChina informou que detentores de 80,7% das ações da Syngenta concordaram com a aquisição. O porcentual é superior aos 67% necessários para que o negócio avançasse.

O primeiro pagamento aos acionistas será feito no dia 18. Segundo a companhia chinesa, a transferência de controle ocorrerá no mesmo dia. A ChemChina também informou que vai tirar as ações da Syngenta das bolsas na Suíça e nos Estados Unidos assim que a legislação permitir. / DOW JONES NEWSWIRES