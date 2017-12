Acionistas da Telesp Celular avaliam troca A Associação Nacional dos Investidores de Mercado de Capitais (Animec) realizará hoje uma reunião com os acionistas minoritários para analisar a oferta de troca de ações da Telesp Celular por Brazilian Depositary Receipts (BDRs) - recibos através dos quais ações de empresas estrangeiras são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - da Portugal Telecom. O objetivo da reunião é discutir a proposta feita pela Portugal Telecom, que estabeleceu a troca de 0,852 ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Portugal Telecom por mil ações ON da Telesp Celular e 0,949 ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Portugal Telecom por mil ações PN da Telesp Celular. Também se pode trocar um ADR da Telesp Celular por 2,333 American Depositary Receipts (ADRs) Portugal Telecom por. ADRs são recibos através dos quais ações de empresas com sede em outros países são negociados nos Estados Unidos. A operação já foi aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e, a partir do dia 18, a Portugal Telecom deve iniciar o processo de informações a respeito da operação aos seus investidores. Apesar da posição contrária que vem sendo assumida pela Animec em relação à operação, o grupo português já reafirmou por várias vezes que não deve alterar a proposta feita. Na época em que a operação foi anunciada, o ganho para o investidor projetava ganho de 40%, levando-se em conta as cotações dos papéis da Portugal Telecom nos cinco pregões que antecederam o anúncio, entre 14 e 18 de maio.