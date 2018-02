Acionistas da Vale aprovam pauta da AGE e garantem continuidade da reestruturação

RIO - Os acionistas da Vale aprovaram por larga maioria os sete itens da pauta da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que deliberou sobre etapas obrigatórias de sua reestruturação societária. Com isso, a operação continua com a abertura de uma janela de 45 dias, até 11 de agosto, para a conversão voluntária de ações preferenciais (PN) em ordinárias (ON), segunda etapa da reestruturação.

O presidente da Vale, Fabio Schvartsman, acompanhou a votação e classificou o resultado como "ótimo". De acordo com Schvartsman, que assumiu o comando da mineradora em maio, a aprovação da reestruturação é uma de suas tarefas mais importantes à frente da Vale.

+ Vale faz assembleia para alterar acordo de acionistas

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar da resistência de acionistas relevantes como a Capital Group, que detém 20,9% das PNs da Vale, a relação de troca de 0,9342 ação ON por cada PN foi aprovada por 78,14% de ações a favor, em um total de 1.494.435.660 ações.

A Valepar, que reúne os atuais controladores da mineradora, se absteve de votar em todos os itens, com exceção das alterações no estatuto que aproximarão a governança da Vale daquela das companhias listadas no Novo Mercado da B3 (antiga BM&FBovespa). As mudanças estatutárias foram aprovadas por 74,94% das ações participantes da AGE.

Os itens referentes à incorporação da Valepar pela Vale também passaram com quase 80% de aprovação. A holding deverá ser incorporada em agosto, em uma nova assembleia de acionistas. Esse movimento depende do sucesso da conversão voluntária de ações PN em ON. O piso estabelecido para tal é de 54,09% de conversão, porcentual que torna a participação da Valepar na companhia inferior a 50%.

Se tudo correr bem, uma nova Assembleia Geral Extraordinária deverá ocorrer na semana de 21 de agosto, com a votação da incorporação da Valepar pela Vale e a celebração do novo acordo de acionistas. O novo acordo vinculará apenas 20% das ações ordinárias pertencentes aos atuais controladores da mineradora e valerá até novembro de 2020. Ao fim desse prazo a expectativa é que a empresa passe a ter capital pulverizado e migre para o Novo Mercado.

A votação na AGE desta terça-feira começou por volta das 11h50 e levou em torno de 20 minutos. Representantes de acionistas minoritários pediram a divulgação em separado dos votos de preferencialistas e ordinaristas, mas a companhia afirmou que essa informação só seria liberada após a assembleia.