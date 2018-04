Acionistas do ABN debatem nesta quinta ofertas de compra O banco holandês ABN Amro celebra nesta quinta-feira, 26, sua junta anual de acionistas, em que serão discutidas, mas não votadas, as propostas de compra apresentadas pelo britânico Barclays e pelo consórcio bancário formado por Santander, Royal Bank of Scotland (RBS) e Fortis. O ABN aceitou passar ao consórcio "a mesma informação que foi dada ao Barclays", segundo um comunicado. A nota acrescentou que as três entidades "proporcionaram poucos detalhes adicionais da sua proposta" e que os acionistas têm o direito de avaliar todas as opções que possam "criar oportunidades" para a empresa. O espanhol Santander, o britânico RBS e o belga Fortis apresentaram ontem uma contra-oferta ao ABN. O grupo propõe um preço de R$ 107,25 por ação, 13% a mais que a oferta feita na segunda-feira pelo Barclays, de R$ 99,6. A direção do ABN tem se mostrado a favor de uma fusão com o Barclays, porque prefere não dividir o banco, como aconteceria no caso de uma negociação com o consórcio. O Santander e os outros dois bancos querem ainda que a ABN paralise a venda de sua filial americana LaSalle, exigida pelo Barclays.