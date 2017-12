Acionistas do Facebook perdem ação sobre IPO

O tribunal afirmou que investidores que perderam dinheiro com ações compradas depois do IPO de US$ 16 bilhões não tinham base para processar diretores e subscritores do Facebook, conduzidos pelo Morgan Stanley, por supostas revelações feitas antes de a empresa ter aberto seu capital.

Acionistas disseram que o Facebook deveria ter revelado publicamente suas projeções internas sobre como o uso de aparelhos móveis poderia diminuir receitas futuras, em vez de apenas avisar discretamente seus subscritores, que depois revisaram suas previsões de ganhos. Eles alegam que o preço da ação sofreu uma redução depois que a verdade veio a público.

O juiz Dennis Jacobs, entretanto, escreveu que os autores do processo não poderiam ter ações do Facebook antes do IPO e portanto não poderiam falar como proprietários acusando os diretores de terem deixado de cumprir seus deveres fiduciários.

"As ações teriam que ter sido compradas antes que a conduta supostamente errada tivesse transparecido", escreveu o juiz.

Um porta-voz do Facebook declarou que a empresa ficou satisfeita com a decisão. A decisão também confirmou a extinção de fevereiro de 2013 do caso pelo juiz distrital Robert Sweet em Manhattan.

Os réus também incluíram a diretora de operações da rede social, Sheryl Sandberg, o grupo Goldman Sachs e o banco JP Morgan Chase, entre outros.

O Facebook começou a operar na bolsa de valores Nasdaq em 18 de maio de 2012 a US$ 38 por ação. No início de setembro, o valor de sua ação estava em US$ 17,55. O preço ficou abaixo do valor do IPO por mais de um ano. Depois, passou a subir. Na última terça, chegou a US$ 99,24.

