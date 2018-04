Acionistas movem processo contra AOL A AOL Time Warner Inc. está enfrentando um processo movido por acionistas que acusa a maior companhia de mídia do país de fazer publicações equivocadas sobre sua receita, obtida com anúncios por vários anos. Em comunicado, o escritório jurídico Berger & Montague P.C. disse que pretende ter uma posição de liderança no caso em favor dos que adquiriram títulos da AOL entre 18 de outubro de 2000 e 17 de julho de 2002. O processo se estende até o dia 17 de julho, data em que o Berger & Montague disse que os investidores descobriram que a companhia aumentou inapropriadamente sua receita com anúncios em US$ 270 milhões ao se envolver numa série de transações não convencionais. Representantes da AOL não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto. O processo também acusa pessoas munidas de informações importantes sobre a receita da companhia de obter "enormes lucros" com a venda de dezenas de milhares de ações. As informações são da agência Dow Jones.