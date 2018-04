Acionistas não devem vender ações, diz Nossa Caixa O presidente do Banco Nossa Caixa, Milton Luiz de Melo Santos, pediu nesta quinta-feira, 12, aos acionistas da instituição que não vendam suas ações, em razão da queda dos papéis motivada pela compra da folha de pagamento dos servidores do governo do Estado de São Paulo pelo banco. "Digo aos acionistas da Nossa Caixa que retenham suas ações, segurem seus papéis e não entrem nessa onda negativista de vender o papel porque ele caiu de preço", destacou ele, em entrevista concedida após o lançamento do Programa Habitacional de Integração(PHAI) que vai viabilizar a aquisição de casa própria para os servidores estaduais. Na avaliação do presidente do Banco Nossa Caixa, as ações da instituição tiveram queda em razão de uma leitura equivocada que o mercado fez da compra da folha de pagamento dos servidores do governo de São Paulo. "O mercado apenas computou a despesa decorrente da compra da folha de pagamento e não fez uma análise de todos os benefícios que serão extraídos desta operação", emendou. E continuou: "A instituição realizou uma operação excelente e que vai gerar resultados excepcionais." Segundo Milton Santos, existe muita manipulação no mercado, no sentido de jogar as ações em preço de baixa para comprar e ganhar quando elas subirem. "As ações são um investimento de risco e quem quer investir e não especular, não pode ficar levando susto todos os dias olhando para a Bolsa, porque a Bolsa é volátil. Por isso, quem quer ganhar dinheiro com ações, tem que comprar, aguardar e esperar para ver os resultados, sem olhar para esta volatilidade", reiterou. Segundo o presidente da instituição, se a operação da compra da folha de pagamento não fosse um bom negócio, a Nossa Caixa não teria concorrentes. Ele disse que algumas instituições, sem citar os nomes, queriam que o governo do Estado fizesse um leilão para vender sua folha de pagamento. "A Nossa Caixa comprou porque é um banco controlado pelo Estado e o Estado ofereceu primeiro para nós", frisou, voltando a dizer que esta foi uma excelente operação fechada pela instituição. Milton Santos disse que, todo mês, o Estado paga a seus 1,1 milhão de servidores R$ 2,380 bilhões. Portanto, no período de contrato de 60 meses (em que o banco vai assumir a folha de pagamento), a Nossa Caixa vai girar recursos da ordem de R$ 130 bilhões ou US$ 65 bilhões. E o que a instituição gastou na operação de compra da folha de pagamento foi R$ 2,084 bilhões. Milton Santos disse que o banco ganhou 600 mil novos clientes com a compra da folha de pagamento e que o saldo médio dessas contas irão gerar um floating para o banco. O presidente da instituição falou também a respeito da eventual instalação da CPI da Nossa Caixa na Assembléia Legislativa de São Paulo. Segundo ele, toda vez que aparece algum fato que tenha impacto negativo em relação a uma instituição financeira, obviamente não é bom para a imagem. Apesar da observação, ele disse acreditar que os clientes e as pessoas tenham conhecimento de que o banco já tomou todas as providências com relação à apuração dos fatos. Com relação à abertura da CPI, ele disse que não compete ao banco opinar porque este é um assunto do Legislativo paulista.