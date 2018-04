Acionistas pressionam Barclays para tomar decisão sobre ABN O banco britânico Barclays, envolvido nos últimos dias em conversas exclusivas para compra do rival holandês ABN Amro, está sob pressão de acionistas nesta sexta-feira, 13, para definir um valor para o negócio ou desistir da operação. O Barclays e o ABN, que juntos podem formar o quinto maior banco do mundo avaliado em cerca de US$ 180 bilhões, iniciaram negociações no mês passado para tentar a maior fusão já feita entre bancos. Mas o período de conversas exclusivas termina por volta de 18 de abril - apenas uma semana antes de assembléias de acionistas dos dois bancos marcadas para o dia 26. Os bancos não se manifestaram sobre a data de 18 de abril, mas uma fonte próxima ao assunto disse que os dois lados planejam dar uma atualização sobre a situação nesse dia, anunciando ao mercado se chegaram a um acordo, se estenderão as conversas exclusivas ou se desistiram da união. Os dois bancos já concordaram que a empresa combinada terá sede em Amsterdã e que os dois principais postos de comando serão divididos, mas fontes disseram na sexta-feira que há dúvidas sobre a estrutura corporativa, as sinergias e o preço. Analistas consultados pela Reuters esperam uma oferta ao redor de 34 euros por ação, valorizando o ABN em 65 bilhões de euros. Mas o preço poderia subir em uma eventual guerra de ofertas. Especulações no mercado esta semana falaram em possível proposta de 38 euros por ação, mas esse nível foi negado por fontes próximas ao negócio e descartado por analistas. "Nada muito acima de 35 (euros por ação) seria justificável", disse um acionista institucional do Barclays que pediu para não ser identificado. Reportagens têm dito que as sinergias pela união poderiam ser de US$ 4 bilhões, ainda que fontes tenham dito que elas devem ser menores, devido à pouca sobreposição de negócios. O ABN tem forte presença no Brasil, onde comprou os bancos Real e Sudameris.