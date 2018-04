Ações Redecard ON caiu 6,8% na semana, ao passo que o Ibovespa perdeu 1,1%. Com a estreia das ações da Visanet na Bolsa, os investidores venderam as ações da companhia para comprar os papéis da estreante. As ações da Visanet fecharam a semana com alta de 18,9%, em razão de compras feitas por investidores que não conseguiram reservar ações no processo de Oferta Pública Inicial (IPO, em inglês) da empresa.