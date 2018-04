Ações As ações preferenciais da Bradespar, empresa que faz parte do bloco de controle da Vale, acumularam perdas de 6,3% na semana, enquanto o Ibovespa recuou 3,4% no mesmo período. As ações caíram na esteira de notícias relacionadas à mineradora, entre elas a possibilidade de uma greve na Vale Inco, subsidiária da empresa no Canadá, e a emissão de notas conversíveis em ações no valor de US$ 942 milhões.