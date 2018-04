Ações Gol PN avançou 21,9% na semana, com os dados positivos divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Em junho, o movimento nos voos domésticos cresceu 9,43% na comparação com o mesmo mês de 2008. A empresa se manteve no 2º lugar, com 42,19% da demanda doméstica. A Gol informou ter batido o recorde no transporte de passageiros em um só dia, com o embarque de 106.871 pessoas no dia 15.