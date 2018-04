Ações As ações ordinárias da Gafisa subiram 20,6% na semana, enquanto o Ibovespa avançou 4,6% no mesmo período. Os papéis ON foram impulsionados por entrevista de executivo do fundo norte-americano Equity International, que informou ter interesse em aumentar a participação em empresas do setor imobiliário no Brasil. A notícia atraiu fluxo de compra de investidores estrangeiros para as ações do setor de construção.