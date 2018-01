Ações: ABN recomenda Petrobras O ABN Amro manteve sua recomendação de compra das ações ON (ordinárias, com direito a voto) da Petrobras, com preço-alvo de US$ 38,50, prazo de 12 meses. Os analistas Myles Mc Dougall e Gilberto Nagai estimaram que o lucro da Petrobras em 2001 subirá US$ 305 milhões para cada US$ 1 de aumento do preço do petróleo no próximo ano. O Ebitda - sigla inglesa que significa rendimento da empresa sem considerar os juros, impostos, amortizações e depreciações - deverá subir US$ 432 milhões para cada dólar de aumento, segundo projeções. Os analistas acreditam também que o fluxo operacional de caixa poderá chegar a US$ 10,9 bilhões em 2001 se o preço do petróleo subir até US$ 28,50. Se o petróleo subir acima deste preço, eles acham que o fluxo de caixa deverá cair pois eles acreditam que a conta-petróleo (PPE) não será repassada integralmente à empresa. A projeção deles assume que o governo não fará aumentos nos preços dos combustíveis no próximo ano. Entretanto, eles acreditam que o governo aumentará os combustíveis se o preço do petróleo ficar acima de US$ 30,00.