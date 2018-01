Ações: analistas recomendam celulares Os analistas que cobrem as ações de empresas de telefonia celular estão mantendo suas recomendações para os papéis após a regulamentação do novo sistema do setor. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou ontem as normas do Serviço Móvel Pessoal (SMP) no Diário Oficial. Os documentos ficarão em consulta pública até 27 de outubro, quando termina o prazo para apresentação de sugestões de mudanças no texto do regulamento. A Agência espera aprovar o texto final até 30 de novembro, quando será publicado. O analista Alexandre Constantini, do Bear Stearns disse que a provável perda de receita com a mudança na definição de tarifas de interconexão não será tão grande quanto se acredita. "A tarifa deve cair 20% em 2002, quando for liberada." Constantini tem recomendação de atrativa para Tele Centro Oeste, Telemig, Tele Norte, Tele Leste e Tele Nordeste Celular. Para completar uma chamada originária de um telefone fixo para um celular, a operadora fixa deve pagar pelo uso da rede. Pelas novas regras, a definição dos preços, atualmente a cargo da Anatel, será firmada por meio da livre negociação entre as empresas. Segundo analistas, as operadoras fixas tem maior poder de fogo nas negociações, o que deve significar que da de receita para as celulares com a interconexão. "As celulares menores devem sofrer mais com a livre negociação, já que, quanto maior a base de clientes de uma empresa, maior seu poder de barganha", afirmou o analista-chefe da corretora BBVA, Carlos Firetti. "Quem menos perde nesse caso é a Telesp Celular." Firetti não mudou suas recomendações de compra, e as preferidas continuam sendo Tele Centro Oeste e Tele Celular Sul. Brascan aposta em Telemig e Tele Nordeste Celular Para os analistas Jair Santiago e Susana Salaru, do Banco Brascan, a redução da tarifa de interconexão poderá ser compensada com outras receitas. "Uma opção é a redução das tarifas dos aparelhos pré-pagos, o que estimularia o uso e diminuiria a dependência da interconexão." A futura consolidação do setor é citada por eles como um dos principais pontos que devem compensar os supostos entraves do SMP. Susana e Santiago ainda estão analisando as novas regras do SMP. Eles acreditam que poderá haver uma pequena redução nos preços-alvo estimado para as ações por conta da queda de receita com interconexão, mas ressaltaram que dificilmente haverá mudanças nas recomendações de compra. As preferidas são Telemig e Tele Nordeste Celular.