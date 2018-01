Ações: analistas recomendam teles Com a trajetória de queda apresentada nos últimos meses pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), os preços da maior parte das ações estão em níveis atraentes. Analistas lembram que não se deve levar apenas isso em conta na hora de aplicar. É preciso optar por ações de empresas que, além de estarem baratas, ofereçam boas perspectivas, ou seja, de companhias que deverão alcançar lucros significativos e estejam bem administradas. O setor mais indicado é o de telecomunicações. Os analistas do Banco Brascan, Jair Santiago e Susana Salaru, afirmam que a telefonia fixa pode oferecer boas oportunidades aos acionistas. As indicações para quem pretende investir nessa área são Embratel PN, Brasil Telecom Participações PN e Brasil Telecom PN. PN são ações preferenciais, sem direito a voto, em oposição a ON, ações ordinárias, com direito a voto. A Embratel, por exemplo, apesar de estar enfrentando problemas por conta do aumento do número de inadimplentes, apresentou lucro líqüido, no terceiro trimestre deste ano, de R$ 418,5 milhões, o que significa um crescimento de 91,9% em relação a igual período de 1999. No caso da Brasil Telecom, Santiago acredita que o preço do papel deverá subir somente quando ficar definida a questão da participação do Opportunity na empresa. O preço alvo para as ações PN da Embratel, segundo estudos do Brascan, para os próximos 12 meses, é de R$ 49,94 o lote de mil. Na sexta-feira, a ação fechou o pregão cotada por R$ 30,00. Assim, pode alcançar uma valorização de até 66,5%. Para as ações PN da Brasil Telecom Participações, o preço justo é de R$ 40,30 e, para a PN Brasil Telecom, de R$ 29,12. Esses papéis ficaram cotados no último pregão por R$ 20,00 e R$ 14,15, respectivamente, ou seja, poderão ter valorização de 101,5% e 106%, pela ordem. Telefonia celular As opiniões divergem quando o assunto é telefonia celular. Com a regulamentação da Banda C no País e, conseqüentemente, o aumento da concorrência no setor, muitos analistas não incluem as ações das operadoras de telefonia móvel entre as recomendadas. O diretor de Análise da Investidor Profissional, Mauro Cunha, observa com muita atenção os níveis de preços atingidos por algumas ações das empresas do setor, principalmente a Tele Celular Sul PN e a Tele Leste Celular PN. As ações da Globo Cabo PN e da Saraiva Livraria PNB também merecem destaque, segundo os analistas. No caso da Globo Cabo, Jair Santiago, do Banco Brascan, diz que a desvalorização do papel está ligada à queda da Nasdaq (bolsa eletrônica norte-americana) e não aos fundamentos da empresa, que continuam positivos. No caso da Saraiva, Cunha explica que esse é um bom momento para investir nos papéis da empresa, porque as ações caíram em um momento que a companhia está colhendo os benefícios do seu crescimento.