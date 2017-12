Ações: analistas recomendam teles e bancos Apesar da intenção do Banco Central (BC) em conter a escalada de alta do dólar, os analistas acreditam que a moeda norte-americana pode voltar a subir, devido às incertezas em relação à situação argentina, ao impacto do racionamento de energia na economia interna e ao processo eleitoral em 2002. Além disso, espera-se uma diminuição do fluxo de recursos para o País, com queda nos investimentos diretos e um saldo deficitário - importações maiores que exportações - para a balança comercial. A possibilidade de que o dólar continue em patamares elevados favorece as empresas exportadoras, mas este fator já está, em grande parte, considerado no preço das ações. Exemplo disso é a Vale do Rio Doce que, no acumulado do ano, até ontem, apresenta um ganho de 25,35% para as ações ordinárias (ON, com direito a voto). Telecomunicações O setor de telecomunicações também é apontado pelos analistas como uma boa opção de investimento, pois, apesar do desaquecimento econômico provocado pela crise de energia, trata-se de um segmento com grande espaço de crescimento (veja mais informações no link abaixo). Para a diretora de renda variável da Fator Dória Atherino, Roseli Machado, as melhores opções são as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Telerj e as PN da Brasil Telecom (antiga Tele Centro Sul). O preço-alvo estabelecido para estas ações, a ser alcançado em 12 meses, é de R$ 75,00 e R$ 27,00, respectivamente. Isso significa que o ganho deve ficar em torno de 31,12% e 98,53% para estas ações, em relação ao fechamento de ontem. O diretor de renda variável da BankBoston Asset Management (BAM), Júlio Ziegelmann, também indica estas opções, mas com preço-alvo diferente. Para os papéis da Telerj, ele acredita que o ganho deve ser de 59,44% em 12 meses e, para a Brasil Telecom, 47,05%. Os preços-alvo indicados pelo diretor da BAM são R$ 91,20 e R$ 20,00 respectivamente. Bancos O setor bancário também é uma boa opção para quem quer entrar no mercado acionário agora. O diretor de renda variável do Deutsche Bank, Alexandre Malfitani, explica que as instituições financeiras ganham quando o cenário apresenta crescimento, pois a carteira de crédito tende a ficar maior; e também nas situações de incertezas, quando os juros tendem a ser mais altos e os bancos têm bons lucros da mesma forma. Malfitani acredita que, neste segmento, as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) do banco Itaú são uma boa aposta. "A instituição já aderiu ao nível 1 do Novo Mercado e tem ótima administração", afirma. A recomendação também é feita por Ziegelmann, que indica como preço-alvo para a ação o valor de R$ 225,00, a ser alcançado em 12 meses. Isso significa que a perspectiva de ganho é de 12,78% para o período, em relação ao fechamento de ontem.