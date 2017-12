Ações: analistas revisam perspectivas A aposta de que este seria o ano para os investimentos em ações pode não se confirmar. A crise de racionamento de energia, as incertezas em relação às condições da Argentina e o processo eleitoral em 2002 vêm pesando de forma muito negativa na avaliação dos analistas, que já reduziram suas projeções de ganho para as ações. Alguns fatores já estão considerados no preço dos papéis, segundo o diretor de estratégia de investimento do Lloyds Asset Management (LAM), Paulo de Sá Pereira. Mas há fatos novos que, caso se confirmem, podem prejudicar ainda mais as perspectivas, provocando novas quedas no preço das ações. "Sobre o problema de energia, um apagão, feriados às segundas-feiras ou a expansão do racionamento para 2002 são possibilidades que ainda não estão embutidas no preço dos papéis. Se confirmadas, os preços dos papéis podem cair ainda mais", explica. Pereira também analisa que, em relação à Argentina, uma quebra do modelo cambial de paridade entre o peso e o dólar pode provocar instabilidade no mercado acionário brasileiro. Internamente, o diretor da LAM acredita que até que se tenha uma certeza de qual é o candidato mais provável para a presidência, esse fator deve gerar instabilidade nos mercados. "Os investidores querem saber qual será a estratégia econômica do próximo governo", explica. Perspectivas Diante de tantas incertezas, os analistas têm evitado traçar projeções de ganho. No curto prazo isso é mais fácil, segundo eles, mas o investidor que entra neste segmento deve ter um horizonte de investimento maior. Como no longo prazo as incertezas são grandes, estabelecer uma perspectiva de ganho em um período distante é difícil. "A recomendação é que apenas o dinheiro que não tem uma data definida para resgate seja direcionado para a Bolsa", analisa o diretor de renda variável da BankBoston Asset Management (BAM), Júlio Ziegelmann. Apesar da dificuldade em traçar uma projeção de ganho, ele acredita que, ao final de 12 meses, o Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - esteja em 18.750 pontos. Em relação ao fechamento de ontem, quando o Índice chegou a 14.555 pontos, a perspectiva de ganho é de 28,82%. A diretora de renda variável da Fator Dória Atherino, Roseli Machado, é menos otimista e acredita que o Ibovespa não deve ultrapassar os 17 mil pontos ao final de 12 meses, o que reduz o ganho para 16,80%. "Neste período, os juros podem até voltar a cair, o que seria positivo para quem investe em ações. Porém, as incertezas em relação ao próximo governo presidencial impedem um otimismo maior por parte dos investidores", explica a diretora. Veja na matéria seguinte os papéis mais recomendados pelos analistas.