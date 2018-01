Ações: apostar em oferta pública é arriscado Segundo especialistas, apostar na intenção de uma empresa de comprar ações no mercado tem se mostrado um negócio de alto risco. Nos últimos anos, as condições econômicas e as mudanças regulatórias fizeram com que algumas companhias desistissem da operação no meio do caminho, derrubando o preço das ações. Ao decidir realizar uma oferta pública de compra de ações, as empresas têm de comunicar o fato ao mercado, por determinação legal. Em geral, a proposta depende de aprovação do conselho de administração, dos acionistas e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até essa fase, a empresa tem amparo legal para desistir da operação. A oferta só se torna irrevogável após a publicação do edital em jornal de grande circulação, explicou o gerente de registro da autarquia, Felipe Mota. O mercado, no entanto, reage imediatamente ao primeiro anúncio da operação, comprando papéis na expectativa de receber um bom prêmio para devolvê-los ao controlador. "Deve-se, porém, lembrar que, entre a intenção e a materialização da oferta, podem existir chuvas e trovoadas", ressaltou o presidente nacional da Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais (Abamec), Humberto Casagrande. Um caso recente é o da Bombril. Após forte valorização dos papéis com o anúncio de que haveria uma oferta para fechar o capital da empresa, o negócio não vingou, por problemas envolvendo garantias financeiras. No dia 7, dadas as perspectivas negativas, as ações preferenciais da Bombril atingiram a menor cotação dos últimos 12 meses: R$ 8,60. Somente nessa data, o preço despencou 19,63% e a perda anual já se aproxima de 40%. O não cumprimento de exigências legais relativas à operação prejudicou negociações da Bombril com a americana Clorox, que desistiu de comprar uma parcela da Bombril Detergentes. Atualmente, a empresa estuda alternativas para retirar seus papéis do mercado. A turbulência econômica também levou a Arteb, tradicional fabricando de faróis para autos, a desistir de realizar uma oferta para fechar o capital, duas semanas após aprovar a operação em assembléia de acionistas e informar o mercado. O presidente da Abamec não vê com bons olhos casos como esse, pois podem induzir o mercado a trabalhar com preços que não se concretizam. No entanto, ele ponderou que tais processos demandam o anúncio prévio de intenção para se evitar o uso de informações privilegiadas.