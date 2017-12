Ações: as indicadas do setor bancário As ações PN do Bradesco, do Itaú, da Itaúsa (a holding do grupo Itaú) e do Unibanco são as melhores oportunidades do setor na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), segundo analistas. Bancos estrangeiros como o Citibank e o BankBoston, que estão bem colocados no mercado, não negociam suas ações no Brasil. Entre as opções, o Bradesco e o Itaú são os grandes destaques. Segundo Rogério Penalva, analista do Chase Manhattan, isso ocorre porque, com a compra do Banespa pelo Santander, essas duas instituições financeiras não foram atingidas e continuam liderando o mercado. As ações de ambos foram as mais castigadas por conta do medo dos investidores de que os bancos entrassem agressivamente na disputa pelo Banespa. Segundo ele, o alto valor pago, caso um desses dois bancos comprasse o Banespa, comprometeria o lucro do banco e, consequentemente, a rentabilidade do acionista. No entanto, as ações da Itaúsa podem oferecer um bom retorno aos investidores. Segundo estudos da Fator Doria Atherino, o papel pode ter valorização, nos próximos 12 meses, de até 71,7%. Já o Unibanco, como perdeu posição no ranking dos maiores bancos, é o menos indicado pelos especialistas.