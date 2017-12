Ações: avalie o cenário e o período de investimento O mercado acionário brasileiro abre o dia com a expectativa de alta na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Porém, operadores ouvidos pelo editor Francisco Carlos de Assis acreditam que o cenário internacional deve continuar influenciando de maneira significativa os negócios no Brasil. Há pouco, a Bovespa operava em alta de 0,85%. A Nasdaq - bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet nos Estados Unidos - registrava alta de 0,65%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas na bolsa de Nova Iorque - mantém-se estável, em 0,01%. Perspectivas para a Bolsa são favoráveis no segundo semestre Com a tendência de queda das taxas de juros no Brasil, a expectativa dos analistas é que a compra de ações seja a opção usada por fundos de pensão - que administram dinheiro da previdência privada - para conseguir uma rentabilidade mais atraente. Como são carteiras com patrimônio muito elevado, caso haja uma migração de parte desses recursos para o mercado acionário, a expectativa é de aumento no volume de operações e valorização dos papéis negociados na Bovespa. Nesse caso, também o pequeno investidor que compra ações ou que tem seus recursos investidos em um fundo de ações pode se beneficiar do cenário positivo. Mas é preciso cautela ao apostar nessa possibilidade. O cenário internacional continua muito instável. A desaceleração suave da economia norte-americana ainda não foi totalmente atingida. Prova disso foi a divulgação, na sexta-feira, do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre nos Estados Unidos, que ficou em 5,2%. A expectativa era de 3,9%. O mercado financeiro reagiu muito mal ao resultado. Isso porque o banco central norte-americano (FED) vem promovendo uma política de alta dos juros para conter pressões inflacionárias e aquecimento da economia e, mesmo assim, o PIB ficou acima do esperado. O FED já promoveu seis aumentos na taxa de juros, passando de 4,75% ao ano em junho de 1999 para 6,5% ao ano em maio desse ano. Investidor deve pensar no período em que poderá deixar o dinheiro investido Antes de optar por aplicações em renda variável, o investidor deve analisar o período em que o dinheiro poderá ficar investido. Quantias que serão usadas no curto prazo, para o pagamento de alguma dívida ou realização de algum projeto que tenha data definida para ser concluído, deve ser direcionada para aplicações sem risco, como os fundos DI, que acompanham as taxas de juros. Investimentos em ações não têm garantia de retorno em qualquer período determinado. Por isso, ao comprar papéis de empresas, o aplicador deve ter disponibilidade para aguardar, por um tempo que não se sabe qual é, a fim de receber a rentabilidade desejada.