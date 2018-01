Ações: avalie o prazo Investir em ações requer horizonte de longo prazo e tranqüilidade para não perder dinheiro em períodos de grande oscilação (ver cartilha sobre ações - link abaixo). Isso tem se confirmado nos últimos dias, devido às incertezas no mercado internacional. As Bolsas de todo o mundo têm refletido esta instabilidade e, com isso, registraram grandes perdas. As oscilações acentuaram-se na Nasdaq - Bolsa norte-americana que negocia ações de companhias do setor de tecnologia e Internet. Isso porque as empresas são recentes e não têm um histórico a ser avaliado. Diante disso, os investidores não sabem qual o real preço das ações, o que cria volatilidade - oscilação de preços, para cima ou para baixo - mais acentuada. Experientes investidores não estão livres dessa turbulência. Nas últimas semanas, os megainvestidores George Soros e Warren Buffett disseram que vão ficar fora do pregão da Nasdaq, devido à grande oscilação. Acostumados a investir em empresas tradicionais, Soros e Buffett estão perdendo dinheiro com ações de empresas ligadas ao setor tecnológico e Internet. Grandes perdem bilhões Conforme apurou reportagem de Carlos Franco, O Quantun Fund, um fundo de investimento administrado pela companhia de Soros, chegou a perder US$ 5 bilhões este mês. Houve troca de administradores e redução nos ativos, de US$ 10,36 bilhões para US$ 8,25 bilhões. Soros emitiu um comunicado, dizendo que "os mercados se tornaram extremamente instáveis e as medidas tradicionais de análise de riscos não se aplicam mais". O Berkshire Hathaway de Buffet deixou de ganhar US$ 10 bilhões, de acordo com analistas. Em abril, na reunião anual com investidores, Buffett disse que os pregões atuais "não passam de um cassino, ampliado pela globalização dos mercados". A instabilidade no mercado acionário aumenta os riscos para os investidores. É preciso avaliar caso a caso para saber se um investimento deve ou não ser mantido. Para quem tem horizonte de longo prazo, é possível escolher ações baratas com boas perspectivas de valorização.