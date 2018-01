Ações: BBVA recomenda Bahia Sul O BBVA alterou sua recomendação para as ações PNA (preferenciais, sem direito a voto) da Bahia Sul de "manter" para "atrativo", pois o preço da ação vem sofrendo forte queda nos últimos dias, explica a analista Catarina Pedrosa. O preço-alvo é de R$ 359,00 para doze meses, o que oferece um potencial de alta de 32,47% em relação ao fechamento de sexta-feira. Segundo ela, o resultado do terceiro trimestre registrado pela empresa está em linha com suas projeções. Catarina diz ser significativo o crescimento no lucro líqüido, de R$ 6,7 milhões no terceiro trimestre de 1999, para R$ 64,2 milhões. Esse aumento representa uma variação de 1.117,8%. As vendas no período também estão de acordo com as previsões, 22,4% acima do mesmo período de 1999, com receita líqüida chegando a R$ 214 milhões. A analista afirma que a margem bruta da companhia teve melhora significativa, passando a 57% graças aos preços médios mais altos e uma pequena queda nos custos. A margem Ebitda - sigla inglesa que significa rendimento da empresa sem considerar os juros, impostos, amortizações e depreciações - subiu 46% sobre o registrado no terceiro trimestre do ano passado, atingindo R$ 126 milhões.