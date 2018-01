Ações: BBVA recomenda Globocabo A BBVA iniciou a cobertura dos papéis PN (preferenciais, sem direito a voto) da Globocabo recomendando compra com preço-alvo de R$ 3,20, o que corresponde a um potencial de valorização de 70% sobre a cotação de quarta-feira em 12 meses. Os analistas George Monserrat e Carlos Firetti acreditam que a companhia apresentará um forte crescimento até 2005, acompanhando a tendência do mercado de TV paga nesse período. No relatório, eles destacaram que a empresa está no centro do processo de transformação de companhias de TV a Cabo em companhias distribuidoras de informação por banda larga. Se a Globocabo obtiver sucesso nessa transformação, os analistas estimam que as vendas da companhia alcancem US$ 1,4 bilhão em 2005. Eles projetam ainda que a margem de Ebitda - sigla inglesa que significa rendimento da empresa sem considerar os juros, impostos, amortizações e depreciações - deverá chegar a 52% em 2005.