Ações: BES recomenda Telemar A BES Securities reiterou a recomendação de compra para as ações PN (preferenciais, sem direito a voto) da Telemar, com preço-alvo de R$ 64,69; sem identificar prazo para que essa meta seja atingida. A empresa registrou receita líquida acumulada de R$ 6,647 bilhões até outubro. O número de linhas instaladas atingiu 12,269 milhões, o que representa um aumento de 240 mil linhas sobre setembro. O número de linhas em serviço chegou a 11,346 milhões, um aumento de 248 mil linhas em relação a setembro. No relatório divulgado hoje, a BES destacou a elevação do volume de tráfego e da taxa de utilização de 92,3% para 92,5%. A corretora lembrou também que o tráfego deve aumentar ainda mais até o final do ano. A instituição disse que um fator negativo, já esperado para este trimestre, foi o aumento das tarifas de interconexão pagas às operadoras de celulares. O aumento variou de 16,9% a 26,4%.