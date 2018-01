Ações: BES recomenda Telesp A BES Securities recomendou a compra dos papéis PN (preferenciais, sem direito a voto) da Telesp Celular, com preço-alvo de R$ 29,50 por mil ações nos próximos 12 meses, o que corresponde a um potencial de alta de 34% sobre a cotação de sexta-feira. A analista Carolina Gava disse que o resultado da companhia no terceiro trimestre foi positivo, mas em linha com suas expectativas. O lucro líqüido de R$ 25,8 milhões registrado no trimestre foi ligeiramente acima da projeção de R$ 23,9 milhões da analista e representou um aumento de 153% sobre o lucro registrado no mesmo período de 1999. A receita líqüida de R$ 684,5 milhões ficou apenas 1,6% acima da expectativa da analista e foi 32% superior à receita do terceiro trimestre de 1999. No relatório divulgado no dia 27, ela destacou que a base de clientes cresceu 55,8% em relação a setembro do ano passado, atingindo 3,7 milhões de clientes. Além disso, a companhia conseguiu manter sua participação no mercado em 63%, sem utilizar política de subsídios ao cliente.