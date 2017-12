Ações: bom momento para papel e celulose A reestruturação do setor de papel e celulose será o novo mote para impulsionar a valorização das ações das empresas na Bolsa de Valores de São Paulo, segundo analistas de mercado. No ano passado, a desvalorização cambial e a alta no preço internacional da celulose fizeram com que os papéis do segmento apresentassem ganhos expressivos. As ações da Ripasa e Suzano dispararam 1050% e 900%, respectivamente, segundo dados da Economática. Depois de toda essa valorização, o desempenho se inverteu neste ano. No primeiro semestre, as ações do setor recuaram, mesmo com a manutenção das boas perspectivas. Aracruz acumula queda de 17% em 2000. Logo atrás, aparece Votorantim Celulose e Papel (VCP), que já caiu 14% neste ano. A recente compra da Veracel pela Aracruz e a expectativa de que a Companhia Vale do Rio Doce anuncie em breve a venda de suas controladas, Bahia Sul e Cenibra, estão mexendo com as projeções dos analistas de mercado. Para o analista Marcelo Aguiar, do Santander, a reestruturação do setor deve trazer um novo fôlego aos papéis das empresas. Para Rodrigo Campos, da Finasa Corretora, o movimento de concentração do setor está sendo verificado não só no País, mas também internacionalmente. Os analistas ressaltam, no entanto, que os rendimentos do setor neste ano devem ficar bem abaixo do registrado no ano passado. Preços internacionais continuam altos A alta do preço internacional da celulose está sendo mantida pela demanda aquecida, principalmente nos mercados asiáticos, lembrou o analista Petros Georgios, da Sudameris Corretora. Os especialistas acreditam que a tendência de alta nos preços deve ser mantida, pelo menos, até 2002. Isso porque não existe qualquer anúncio de novas unidades produtivas, fazendo com que a oferta se mantenha nos níveis atuais por mais dois anos. Georgios ressaltou também que as questões ambientais estão encarecendo os novos projetos, estendendo ainda mais o período de estabilidade da oferta de papel e celulose.