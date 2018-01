Ações continuam muito sensíveis Os preços das ações estão muito instáveis, para cima e para baixo, mas com uma tendência de queda forte nas últimas semanas, desde março. O mercado acaba reagindo de forma errática. Ora sobe, ora desce, sem explicações mais sólidas, sem motivos que não os emocionais. A maioria dos analistas não tem dúvidas de que as ações norte-americanas estavam custando mais do que valiam. Agora, depois que a Nasdaq - bolsa eletrônica que reúne os papéis de tecnologia e informática - já caiu 36,5% desde o seu pico em março, começam a surgir analistas se questionando se também esta queda não está fora de parâmetros. Assim com as ações ganharam preço apesar dos alertas de "exuberância irracional" do Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, por motivos mais emocionais, podem agora estar caindo pela mesma razão. O investidor muitas vezes se sente seduzido em comprar uma ação que já subiu muito, muito mesmo, desconsiderando o risco. E depois de desespera para vender um papel que tem queda mais expressiva. A questão agora é saber onde é o fim do poço. Ninguém sabe. Algumas vozes isoladas começam a recomendar compras eventuais de ações. Certamente uma garimpagem mais atenta indicará papéis baratos. Seria uma questão de esperar o tempo adequado para ganhar muito. Porém, a turbulência do sistema ainda não passou. Ou seja: mesmo papéis que estejam baratos, de boas empresas, ainda podem perder mais preço, porque toda a Bolsa está com a credibilidade afetada. É como um estouro de manada. Nestes momentos, o risco é grande. Não é momento para se animar comprando sem muita cautela, nem para colocar dinheiro que não possa ficar aplicado por prazo indeterminado. Muitas vezes, os analistas falam que o investidor deve pensar no longo prazo. Ninguém sabe ao certo qual é o prazo para ganhar com uma ação. Não é possível falar em seis meses ou dois anos. O correto é comprar ações sem prazo para vender, e vender apenas quando o ganho tiver correspondido às expectativas. Ou quando se perceber que houve um erro de avaliação. Neste caso, como o lucro desejado não virá, o melhor é vender mesmo com prejuízo, para não ter perdas maiores.