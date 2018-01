Ações contra União, Estados e municípios equivalem ao PIB O governo federal e os contribuintes disputam, em processos na Justiça e nas esferas administrativas, quase R$ 1 trilhão em impostos e contribuições. O cálculo foi feito pelo procurador-geral da Fazenda Nacional, Luiz Inácio Adams. Segundo ele, se forem contabilizados os litígios entre contribuintes e Estados e entre contribuintes e municípios, o volume de dinheiro envolvido chega, "certamente", ao equivalente ao Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro (R$ 1,93 trilhão em 2005). Durante o lançamento do Centro de Estudos Avançados de Direito Tributário e de Finanças Públicas do Brasil (Ceat), na terça à noite, o procurador defendeu a adoção de soluções extrajudiciais para acelerar a cobrança desses débitos. Mas afirmou que essas soluções têm que ser definitivas e conclusivas e não podem abrir espaço para novos processos na Justiça. Adams citou como exemplo o caso do Refis (programa de recuperação de débitos das empresas), que acabou sendo questionado pelos contribuintes que aderiam ao parcelamento. "Não temos no Brasil a cultura da transação para acabar com o litígio", disse. A transação é um instituto previsto no Código Tributário Nacional, que permite às partes envolvidas celebrarem um acordo mediante concessões mútuas. Segundo o procurador, as medidas em estudo pelo governo para elaboração de uma legislação que acelere a execução da cobrança buscam também soluções extrajudiciais. "Não temos ainda nenhum modelo fechado. Estamos ouvindo as idéias", disse ele. Propostas Para o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel - também presente ao lançamento do Ceat -, a ampliação do uso da transação é uma das soluções para diminuir o acúmulo de litígios tributários no País. Maciel citou como bem-sucedido o acordo feito com os fundos de pensão, que assegurou o fim de uma demanda judicial de mais de 20 anos e garantiu o ingresso de R$ 8 bilhões nos cofres do governo. Segundo Maciel, acordos semelhantes devem ser feitos pelo governo para pôr fim às demandas que tramitam na Justiça em relação ao crédito-prêmio do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e base da cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). "Qualquer desfecho na Justiça será desastroso para ambas as partes", alertou Maciel. Ele defendeu também a adoção de uma regulamentação clara sobre parcelamentos como forma de garantir o pagamento de dívidas. "Parcelamento de impostos não necessariamente está vinculado à anistia ou remissão de dívida", ressaltou o ex-secretário, acrescentando que a inexistência de critérios gerais faz com que cada parcelamento adotado pelo governo seja uma surpresa. Segundo Maciel, os parcelamentos devem ser feitos com base na capacidade de pagamento do contribuinte (receita) e não apenas mediante a divisão do valor da dívida pelo número de parcelas. "Um parcelamento fora dessas condições é ineficaz, porque o contribuinte não vai pagar. Um pagamento em duzentos anos é melhor do que nunca. Duzentos anos está mais próximo do que nunca", disse ele. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, a repetição de processos idênticos produz insegurança jurídica no País e agrava a morosidade do Judiciário brasileiro. "O que interessa é a definição da tese. É necessário encontrar outros meios para solucionar esses conflitos", afirmou Mendes. Ganhos distribuídos O coordenador da unidade de Política Econômica da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio Castelo Branco, disse que os ganhos de aumento da eficiência na cobrança dos tributos devem ser repassados aos contribuintes, com a redução das alíquotas. "Do contrário, esse ganho acaba financiando mais gastos do governo", afirmou o economista da CNI. A presidente do Ceat, Mary Elbe Queiroz, disse que só depois de controlados os gastos do governo é que será possível pensar em fazer a reforma tributária. "Antes de falar em reforma tributária, o governo precisa reformar o Estado", afirmou ela. O Ceat é uma entidade sem fins lucrativos criada para fazer estudos e apresentar propostas relativas às finanças públicas. O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, defendeu, como solução para as disputas judiciais entre contribuintes e o Estado, a simplificação do sistema, que, segundo ele, é cada vez mais complexo. "Até o Simples ficou complicado", disse o secretário, referindo-se ao programa de declaração simplificada de impostos pelas pequenas e micro-empresas.