Ações: crise de energia traz crescimento menor A crise de falta de energia afetará de forma significativa o crescimento da economia do País. Essa idéia é consenso entre todos os analistas e muitos já começam a refazer suas contas sobre as projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) nesse ano. Exemplo disso é o BankBoston que, de uma perspectiva de crescimento de 4% a 4,5% para 2001, alterou sua projeção para 2,5%. A Lloyds Asset Management (LAM) também reavaliou seus números. Com isso, de um cenário considerado bom, a LAM prevê agora uma perspectiva de neutra a ruim para o crescimento do País. Em relação ao PIB, o número, que antes estava em 4%, passou para um intervalo entre 2,2% e 2,5%. Bolsa reflete tendência para economia Essa tendência verificada pela maioria dos analistas tem impacto direto no preço das ações, já que os investidores reduzem suas perspectivas de lucro para as empresas, reduzindo as cotações dos papéis. Mesmo a projeção de ganho para a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) já começou a ser reavaliada. Na BankBoston Asset Management (BAM), a perspectiva era de que em 12 meses o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - atingisse o patamar de 21 mil pontos. Com a revisão dos cenários, a BAM reduziu essa perspectiva para 19 mil pontos - alta de 31,39% em relação ao fechamento de ontem. Veja na matéria seguinte quais os setores e ações mais influenciados pelo problema de escassez de energia.