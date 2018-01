Ações da Amazon.com caem 4,9% no pré-mercado As ações da Amazon.com estavam em baixa de 4,9%, a US$ 18, nas operações fechadas na pré-abertura dos mercados norte-americanos, segundo a Madoff. Ontem, a Amazon.com, maior rede varejista na internet, afirmou que demitirá 1.300 pessoas, ou 15% de seu quadro de funcionários, e que seu prejuízo aumentou para US$ 545,1 mi no quarto trimestre de 2000. A empresa também reduziu suas estimativas de venda para 2001 de uma faixa entre US$ 3,6 bi e US$ 4 bi para US$ 3,3 bi, citando o impacto do esfriamento da economia norte-americana em seus negócios. As informações são das agências internacionais.