Ações da Ambev despencam e Bolsa fecha em alta de 0,48% A crise política gerada pelo caso Waldomiro Diniz ainda preocupa, mas hoje saiu do primeiro plano no mercado acionário para dar lugar à notícia de que a cervejaria belga Interbrew anunciou que terá o controle de 52,8% da Ambev. As ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da companhia despencaram 14,96%. Já as ordinárias (ON, com direito a voto) subiram 8,05%. O desempenho das ações preferenciais da Ambev está diretamente relacionado à futura emissão de 13,8 bilhões de ações para a troca com a Interbrew. Segundo apurou o jornalista Téo Takar junto ao analista da Sudameris/ABN Amro Corretora, Pedro Galdi, a diluição da participação dos acionistas preferenciais da AmBev será de 60,5%. Para os detentores das ações ordinárias pesou positivamente, ainda que haja dúvidas sobre os benefícios financeiros, a oferta de tag along ? direito que garante aos acionistas minoritários, no caso de venda do controle da companhia, as mesmas condições de oferta dadas aos controladores. O índice teórico paulista fechou em alta de 0,48% e o volume financeiro da Bolsa foi de R$ 1,328 bilhão. No mercado de juros, a inflação voltou a dar sinais de alívio, mas os investidores resistem em embarcar de vez em um movimento otimista. O conservadorismo da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que manteve a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 16,5% ao ano, ainda limita as apostas em corte de juro. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), os contratos com taxas pós-fixadas (DI) e vencimento em janeiro pagaram juros de 15,58% ao ano, ante 15,54% ao ano de ontem. O dólar comercial encerrou o dia em baixa de 0,14% em relação aos últimos negócios de ontem, cotado a R$ 2,8880 na ponta de venda das operações. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,8840 e oscilou entre a máxima de R$ 2,8940 e a mínima de R$ 2,8730. Com o resultado de hoje, o dólar acumula baixa de 0,52% no ano.