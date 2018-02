Ações da Ásia recuam e iene dispara com temor sobre crédito As bolsas de valores da Ásia encerraram em queda acentuada nesta sexta-feira, enquanto os bônus do governo japonês e o iene avançaram. Investidores deixaram ativos mais arriscados, temendo aumento de custos de crédito para empresas possam prejudicar a economia norte-americana. O iene atingiu maior pico dos últimos três meses contra o dólar depois que investidores abatidos por dados fracos do setor imobiliário dos Estados Unidos e problemas em mercados de crédito correram para recomprar moeda japonesa que haviam emprestado para financiar compras de ativos mais rentáveis. A bolsa de TÓQUIO caiu 2,4 por cento, encerrando no menor nível dos últimos três meses. Na quinta-feira, o mercado havia recuado 0,9 por cento. A Sony foi uma das poucas ações que foram na contra-mão do mercado, avançando 1,1 por cento depois que seus resultados trimestrais superaram expectativas. Outros mercados asiáticos acompanharam perdas ocorridas em Wall Street durante a noite e que foram as piores desde a onda global de vendas disparada em 27 de fevereiro. O índice MSCI que reúne os principais mercados da Ásia, exceto Japão, caía 3,8 por cento, afastando-se ainda mais de recorde alcançado no início desta semana. Na Coréia do Sul, a bolsa de SEUL despencou 4,1 por cento, a maior queda dos últimos três anos e o mercado de TAIWAN seguiu o ritmo, recuando 4,2 por cento. Em HONG KONG, a bolsa registrou perda de 2,76 por cento, em SYDNEY houve recuo de 2,81 por cento e Cingapura perdeu 2,43 por cento. Na China, a bolsa de XANGAI ficou praticamente estável, com leve desvalorização de 0,03 por cento. REUTERS AAJ VS