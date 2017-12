Ações da Bandeirante Energia sobem 61,09% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) conseguiu manter alta moderada na maior parte da manhã de hoje e apresentou um bom volume de negócios. Pouco depois das 13h, a Bolsa registrava alta de 0,32%, com volume de negócios em R$ 350 milhões. Um dos destaques da Bovespa hoje foi a alta no preço da Bandeirante Energia PN - sem direito a voto. O preço das ações disparou depois que o consórcio controlador da empresa, que tem a portuguesa EDP como acionista majoritário, anunciou nesta manhã oferta de compra das ações da companhia. No final da manhã, os papéis registravam alta de 61,09%. Segundo profissionais consultados pela Agência Estado, a oferta de compra era esperada, mas o mercado se surpreendeu com o prêmio oferecido pelo controlador, de 81,5%. A expectativa era de que o sobrepreço ficasse em torno de 30%. Em Nova Iorque, há pouco, a Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia ações do setor de tecnologia e Internet - operava em alta de 1,37%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas na bolsa de Nova Iorque - registra alta de 0,19%.