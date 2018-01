Ações da Bombardier sobem com notícia de contrato As ações da Bombardier reagiram em alta ao anúncio feito ontem em Davos por Brian Tobin, ministro da Indústria do Canadá, sobre a proximidade do fechamento do contrato de cerca de R$ 4 bi entre a Bombardier e a norte-americana Air Wisconsin para a venda de 50 jatos mais 75 opções. O governo canadense está subsidiando a operação, num esforço que teria resultado na derrota da proposta feita pela brasileira Embraer, que estava na disputa. O presidente da Bombardier, Laurent Beaudoin, também confirmou que está próxima a assinatura do contrato, ajudando no desempenho positivo dos papéis da empresa. Na Bolsa de Toronto, as ações subiram ontem (negócios hoje ainda não abriram) o equivalente a R$ 1,22 (0,93 centavos de dólar canadense) para R$ 31,5 ($ 24,67).