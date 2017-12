Ações da Brasil Telecom disparam e Bovespa bate novo recorde A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta forte nesta sexta-feira. O Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - bateu novos recordes de pontuação, conquistando a marca dos 31.346 pontos. Às 14h50, a alta é de 2,13%, em 31.330 pontos. A alta de hoje, além de ser alimentada pela forte entrada do capital estrangeiro e pelos bons fundamentos da economia brasileira, é impulsionada pela notícia de que Telecom Itália, Citibank e fundos de pensão teriam chegado próximo a um acordo sobre a venda do controle da Brasil Telecom aos italianos, o que poderia colocar um ponto final numa disputa societária que se arrasta nas Justiça há cinco anos. As ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Brasil Telecom Participações subia 13,48%; as preferenciais (PN, sem direito a voto) da BRT Operadora PN, +10,16% (sendo responsável pelo quarto maior giro financeiro do pregão); e as preferenciais da Brasil Telecom Participações registravam ganho de 7,81%. Segundo o site da revista Exame, a hipótese mais provável é que a Telecom Itália compre 100% da participação do Citibank na Brasil Telecom e apenas 30% da parte dos fundos de pensão, que venderiam o restante num prazo de até cinco anos. De acordo com a Exame, ainda não há definição de valores, mas, pelo acordo de venda conjunta firmada entre o banco americano e os fundos, o piso seria de R$ 1 bilhão.