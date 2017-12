Ações da Cisco despencam 9,9% na Europa As ações da Cisco Systems caíam 9,9% nos negócios realizados na Europa, em uma reação ao balanço da empresa, divulgado ontem, após o fechamento do mercado norte-americano. A líder mundial na fabricação de redes de computadores não conseguiu atingir as projeções de lucro e faturamento feitas pelos analistas. Os papéis da Cisco estavam em baixa de 3,8 pences, a 34,5 euros (US$ 32), em Frankfurt. As ações da empresa recuaram a US$ 33 no after-hours de Nova York. As informações são da agência Dow Jones.