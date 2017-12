Ações da Cisco sobem levemente em Londres As ações norte-americanas estão em alta nas operações realizadas em Londres, com o setor de tecnologia mostrando reação às perdas de ontem. Os papéis da Cisco registraram forte movimentação na praça londrina, disseram operadores do sistema eletrônico Instinet. As ações da companhia subiam 0,20% próximo as 11h (de Brasília), informa a agência Dow Jones, para US$ 31,125. Ontem, o papel fechou em US$ 31,062, queda de 15%. As ações da WorldCom, que informou seu resultado esta manhã, operavam em alta de 0,62%, em US$ 20,250 no mesmo horário. A WorldCom registrou queda de 45% em seu lucro, conforme previsto. As ações da Electronic Data Systems, que ontem informou ganho melhor do que o esperado, subiram 6,4%. As informações são da Dow Jones.