Ações da Cisco sobem no pré-mercado As ações norte-americanas operam em leve alta no pré-mercado, com as ações de tecnologia em alta na expectativa do anúncio do resultado da Cisco. As ações da Cisco subiram até 1,3%. A companhia deve divulgar seu balanço do segundo trimestre após o fechamento do mercado. Analistas esperam ganho de US$ 0,19 por ação, superando o lucro de US$ 0,12 por ação no mesmo trimestre do ano passado. Ontem, as ações da companhia caíram US$ 0,94, para US$ 34,56, por causa de preocupações com os números. Investidores querem checar o nível das receitas, diante da desaceleração na economia norte-americana. As ações da Sun Microsystems e da Microsoft também subiam no pré-mercado. Papéis do setor de consumo, como Procter & Gamble e Philip Morris caíam com realização de lucros. Cerca de uma hora atrás, as ações da Procter & Gamble recuavam 0,27% e os da Philip Morris perdiam 0,54%. As informações são da Dow Jones.